Seiklus rüblikutega | Pariis: okkaline tee Eiffeli tornini ja kurb hetk printsess Diana hukkumispaigas

Hilinemine Eiffelisse oli võtnud juba kosmilised ajamõõtmed, aga rühkisime edasi. Tee Eiffelini kulges mööda Seine’i jõe äärt, kus Tormil oli laialdaselt ruumi tõuksiga sõita. Palju rõõmu pakkus ka Eiffeli ümber olnud park, kus lapsed suure torni taustal muudkui edasi-tagasi sööstsid ja mina lugematul arvul pilte klõpsutasin. Mõtlesime, et lähme uurime, kas õnnestub olenemata nüüd juba kolmetunnisest hilinemisest torni pääseda, kuid avastasime, et ei olnud arvestanud veel mõningate oluliste asjadega.

Esiteks ootavad Eiffeli poole suundujat esimesed turvaväravad enne torni, kust ei saa läbi ei tõuksi, terariistade ega pipragaasiga. Kõik need kolm olid meil olemas. Otsustasime siis, et Uku jääb asjadega väljapoole väravaid ja ma lähen pisidega Eiffelit lähemalt puurima. Teiseks olid meil trepist ülesmineku piletid, sest me oleme tugevad ja sportlikud, aga käru ei oleks sel juhul saanud kuhugi jätta, sest see on ohlik element. Seega käruga minejad - võtke kindlasti lifti piletid.