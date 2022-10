Seiklus rüblikutega | Kus Hispaanias hispaania keelt ei räägita, lähiajalugu hirmutab, aga loodus köidab?

Prantsusmaa lõunaosas paiknevast Saintes’i linnast Hispaania põhjaossa on neljatunnine autosõit. Neli on kahe aktiivse rüblikuga tagumine piir. Peale seda kostub tagapingist palju hädakisa, mis algab sõnadega: „Emme, emme, emmeeee-issi-issi-issiiii!!“. Kui esimene häda on möödus, järgneb peatselt teine. Iga sõiduminuti järel läheb esimese ja teise hädakisa vaheline aeg lühemaks ja nii me sõidame nagu tiksuvate pommikestega mööda Euroopat ringi.

Juhtus aga nii, et majutaja saadetud aadressi asemel kasutasin Booking.com-is majutuspaiga aadressiks märgitud kohta. Selle apsaka tõttu sõitsime majutuskohast pool tundi edasi ja sattusime kõrgele üles mäkke, täiesti maha jäetud hotelli juurde kitsale teele, kus oli raske autoga ümber pöörata. Tuletagem meelde, et olime samas ka ebameeldivalt kõrgel. Avastasin oma vea ja pidime nüüd juba emotsioonidest tulvil rüblikutega järgmised 30 minutit sama teed tagasi sõitma. Päeva sõiduajaks sai uskumatud VIIS tundi, aga me tegime selle ära ja võisime enda üle uhked olla!

Kellel on plaanis Baskimaad ehk autonoomset piirkonda Hispaania põhjaosas väisata, siis majutuspaik tasub endale seal varuda aegsasti. Kui muidu polnud teepeal majutuskohtade leidmisega probleeme ja broneerisime kõik õhtused peatumiskohad samal päeval, siis Baskimaal oleksime oma tavalise eelarve ehk 70-100 euro eest pelgalt telkimiskoha saanud.

Ja näiteks 150 euro eest oleksime saanud kellegi haagissuvilas magada, aga otsustasime sellest jutumärkides heldest võimalusest siiski loobuda ning selle asemel eelarvet tõsta, et veeta öö turvaliselt ja mugavalt. Saime tõeliselt kaasaegse, suisa luksusliku 200 eurot/öö maksnud apartmenti majja, mille kaks õde olid koroona ajal turismi eesmärgil loonud. See on seni kõige ilusam, puhtam ja mugavam koht, kus oleme ööbinud ja kui armsad olid meie võõrustajad ise! Peale pikka sõitu kulus selline positiivne üllatus ära.