Seiklus rüblikutega | Esimesed reisimuljed ehk kuue päevaga kuu jagu elamusi

Antwerpen on kindlasti külastamist väärt! See oli nii positiivne üllatus, eriti kuna olime otse tulnud Saksamaalt Bremenist, kus linna esinduslikumas pargis kükitasid põõsas süstivad narkomaanid, vanalinnas olid kodutud ja kerjused. Linn oli räpane ega jätnud üldse mingit muljet. Kui sama päeva õhtuks Antwerpenis maabusime, tahtsin rõõmupisara poetada. Esiteks oli soe, teiseks oli kõik puhas ja vanalinna tänavaterrassid kihasid inimestest. Seega otsustasime minna lastega enne tuttu sättimist sööma ja natukene ka melust osa saada. Istusime Itaalia restorani terrassil, sõime salatit ja pitsat ning olime eluga rahul.

Elamusi on olnud muidugi palju. Püüdes nendest meeldejäävaimad välja tuua, võiks alustada Taani linnakesest Ejstrupholm, kus peatusime teel Legolandi. Väljas hakkas küll juba hämarduma, kuid otsustasime, et lähme avastame seda pealtnäha üsnagi üksluist pisikest kohta.

Seda artiklit kirjutades istun meie Piruka Berta tagasitmel kahe lapsetooli vahel, ühel pool nohiseb pisipreili Luuna, teisel pool jälgib klaviatuuril klõbistamist pingsalt noorhärra Tormi. Roolis on raudsete närvidega abikaasa Uku. Proovisin ka ise sõitu kiirteedel, aga see ei ole minu jaoks, olin krampis ja ärev. Oleme alles kuuendat päeva Hispaania poole teel, aga tunne on, nagu oleks reis kestnud juba vähemalt kuu aega. Sellist seiklust ei ole meil veel kunagi olnud!

Järgmine päev, mille plaanisime samuti suuresti Antwerpenis veeta, oli vihmane. Kui kodus me võib-olla ei lähekski sellise ilmaga lastega õue müttama, siis siin ei saa teisiti. Kui koht on sümpaatne, siis tahame seda võimalust iga ilmaga kasutada. Tõmbasime vihmariided selga ja käisime nii vaaterattal kui ka maailma kauneimas ajaloolises Antwerpeni raudteejaamas, kuhu viib teemantimiil, mille ääres reas uhkete vitriinidega ehetekauplused.



Antwerpen on tuntud kui maailma teemandipealinn, sest ajalooliselt poleeriti ja lõigati teemante just siin. Kuna tänapäeval on need teenused kolinud kolmandatesse riikidesse, siis tänapäeval tegeletakse Antwepenis lõikamatute teemantidega. Sellel alal on Antwerpenis tööl 30 000 inimest. Enim kohtasime oma teel juute, kes suurt osa kohalikest ehete- ja teemandiäridest eest veavad.

Vajalik muudatus reisiplaanides

Rüblikud on väga vaprad olnud! Ainult viimane sõit, mis kestis 5,5 tundi ja viis meid Bremenist Antwerpenisse, oli nende jaoks liig. Viimased kaks tundi maadlesime siis tülpimusest tuleneva emotsioonide virvarriga, kuni mõlemad lõpupoole tüdimusest silma korraks looja lasid. Üldiselt täidame pikkade sõitude ajal Tormiga nipivihikuid, Luuna värvib või loen emmale-kummale tema raamatut. Palju aitavad ka kaasavõetud ja tee pealt ostetud näksid.

Ekraane sõidu ajal väldime, et nad sinna kinni ei jääks. Vahel vaatame koos siiski reisipilte, guugeldan mõnd infokildu või teen pilti. Korra õppisime kõik koos Duolingo abil hispaania keelt, tänu millele oskavad rüblikud nüüd öelda „Yo soy un niño/una niña“ (e.k „mina olen laps“). Seda nad ka toredasti harjutavad siin-seal. See on täpselt see hariv kvaliteetaeg nendega, millest tiheda tööelu ajal unistasin. Kuna nad on nüüd minuga koos tahapinki aheldatud, ei saa nad plehku panna, kui ma õpetajat mängima hakkan.