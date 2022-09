Seiklus rüblikutega | Kuidas me valisime reisi jaoks majutuskohad ja mis nipiga saab hinnast alla?

Valisime oma majutused Airbnb'st, sest mitmed majutajad pakuvad seal kuuajase broneeringu puhul väga arvestatavaid hinnaalandusi. Näiteks oli ühe kahetoalise korteri hind kolmeks nädalaks 3500 eurot, aga nelja nädala puhul kukkus hind vupsti 1700 euro peale. Sellist diili ei pakkunud iga majutaja, aga meie keskendusime neile, kes pakkusid, et saada hea asi hea hinnaga. Hinnaalandused olid meie üllatuseks tõesti nii suured, et me isegi ei kaalunud vähem kui järjest kuu aega ühes paigas olemist.

Teiseks pidime valima majutuse Legolandi külastamise ajaks. See oli lihtne, sest Legoland pakub võimalust ööbida oma hotellis või kämpingus. Valisime kämpingumajakese ja paketi, mille hinda kuuluvad ka Legolandi piletid. Võrdlesime hindu muude ööbimispaikadega ja Legolandi piletid eraldi ostes, aga rahaliselt oli vahe väike. Legolandi kämpingu kasuks rääkis fakt, et tuba on kaunistatud Ninjago-teemaliselt ehk see saab meie väikesele legofännile tore üllatus olema. Hea, et Luuna veel piisavalt väike on, muidu peaksime vist kaks eraldi tuba võtma, sest mul on selline kahtlane tunne, et sellest roosamanna ja ükssarvikute fännist ninjade austajat ei tule.

Esmalt ootavad meid ees kümned üheöised majutused, mille broneerime Bookingu või AirBnb kaudu samal päeval, sest see on soodsam ning siis ei teki pinget, et peame mingiks päevaks kindlasti kuhugi jõudma. Väikeste lastega autoteekonnal võib juhtuda ootamatusi ja parandage mind, kui ma eksin, aga mulle tundub, et on mõistlik olla paindlik. Sõbrad soovitasid üheks ööks vaadata majutust pigem Bookingust, sest hotellid ja hostelid pakuvad hommikusööki. Arvan, et nii tihti majutusi vahetades ei jõua me kokata ning köögi olemasolu on olulisem pikemaajaliste peatumispaikade puhul.

Tingimused, mille järgi kuuajased majutused valisime:

vähemalt 2 magamistuba, aga parimal juhul 3, et sõbrad ka ära mahuksid.

korralik köök;

võimalusel töötegemise nurgake Ukule;

kliimaseade ehk midagi, mis niiskel perioodil õhku liigutab, vajadusel soojendab;

võimalusel terrass, rõdu või oma hoovilapikene;

mitte kaugel linnakeskusest (linn ei pea olema suur);

meri jalutuskäigu kaugusel;

vähemalt 4.5 tärnine hinnang;

eelnevate külajastajate kiitvad soovitused

soovitused pigem mitme aasta vältel, et me esimeseks testklientideks ei osutuks;

majutaja räägib inglise keelt.

Hallituse tekkimise ohust rääkisid meie head sõbrad, kes ise sel sügisel kolme marakratiga juba kolmandat korda autoga lõunasse vuravad. Neil oli selline kohutav juhtum, kus majutuskoht vihmaperioodil tõesti hallitama läks, sest õhuliigutamiseks puudus seade. Sellepärast jälgisime seda punkti hoolega.

Hispaanias majutume väikelinnas Torrenuevas, Granadas, kus väljavalitud 3-toaline korter on saanud hindeks 4,91 punkti. Asub see kolme minuti kaugusel rannast. Ümberringi (50 kilomeetri raadiuses), kuhu autoga igapäevaselt edasi-tagasi sõita jaksab, on palju näha ja teha. Tõele au andes pole me veel kindlaid nimekirju teinud, mida kõike avastada tahaks. Aega on — lähme kohapeale ja uurime-puurime. Mind huvitavad kõik looduslikult kaunid kohad ja ka kohalik elu. Torrenueva ise on turistikas, nii et kohalikku eluga tutvume väljaspool seda.

Enne Torrenuevat on meil üks peatumispaik veel — Madrid. Abikaasa Uku peab seal nädalakese tööasjus konverentsil veetma ja meie saame rüblikutega Hispaania pealinna avastada. Täitsa õige on ju esmakordselt riiki külastades pealinnast pihta hakata! Kuigi mina olen tegelikult Hispaanias varem käinud, täpsemalt Barcelonas, kuhu kallis sõbranna mind kuus aastat tagasi üheks mõnusaks naiste nädalalõpuks viis. Rüblikute jaoks aga on see esmakordne Hispaania külastus — nii et pealinn, siit me tuleme!

Oktoobri lõpus sõidame edasi Portugali, kus meil on kahe magamistoaga merevaatega korter, millele on antud hindeks 4,85 ja mis asub Portugali lõunapoolseimas piirkonnas, väikelinnas Quarteiras. Ümberringi on nii randu, sadam, matkaradu, aga ka kultuuri, näiteks alla pooletunnise sõidu kaugusel asub vanalinnakesega Faro. Läheme turismipiirkonda hooajavälisel ajal, nii et loodan, et seal on piisavalt tegemist. Õnneks on meil rattad all, et igale poole sõita ja päeva lõpuks on kogu programm ju enda teha. Seltskond on nii ehk naa hea.

Kas oled mainitud kohti külastanud? Ootan igasuguseid soovitusi, kuhu minna ja mida teha @helenatomikas Instagrami konto sõnumitesse. Saata võib nii küsimusi kui ka kommentaare ja tagasisidet.