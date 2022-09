Seiklus rüblikutega algab täna! Mis on väikelastega pikale autoreisile minemise hirmud ja rõõmud?

Appi! See päev on käes! Selle artikli ilmumise hetkel on jäänud veel mõni tund selleni, et lööme Piruka Bertale (meie Citröen Berlingo) hääled sisse ja asume teele. Mind valdab kirjeldamatu elevus ja rõõm. Kuid viimase paari nädala jooksul olen tabanud end ka muretsemast ning taibanud, et iga rõõmuga käib kaasas mingisugune hirm.

Meie peres on kõik tunded lubatud. Neid pole alati lihtne vastu võtta — selge see —, aga peame neid teadvustama ja aktsepteerima. Nii otsustasin teha ka oma hirmudega ja suisa need kirja panna. Selleks, et mitte neile jõudu juurde anda, räägin rõõmustki. Õnneks on rõõmu kordades rohkem.

Maailma tähtsaim asi ja suurim rõõm — veeta aega oma perega. Tahaksin olla igaühega neist lähedasem. Võib ju tunduda natukene napakas soov, sest elame ju koos. Aga igapäevaelu virvarris jõuan vahel lastelt ainult õhtul küsida, kuidas nende päev läks. Tahaksin neid veel paremini tundma õppida ja nendega suhet tugevamaks muuta enne kui nad tiinekaks saavad, uksi paugutama hakkavad ning mind oma lapsepõlvetraumades süüdistavad. Olgu, nali, loodame, et asi nii kaugele ei lähe, aga ega ei tea ju, mis päriselt ees ootab.

Ühte ma tean — nad on omaette indiviidid ja suhe nendega pole iseenesestmõistetav nagu ka abikaasa Ukuga mitte. Me peame aega koos veetma, et see toimiks. Nendest tundidest, mis peale tööd alles jäävad ja kuhu tahaks mahutada ka trenni ning vahel sõbrad või lähisugulased, ei piisa. Sellepärast on mul hirmus hea meel, et mitu kuud omakeskis veedame. Meil pole üksteisest pääsu, aga see eest on seltskond maailma parim.

Mis toob mu hirmuni: meil pole üksteisest pääsu. Teisi sõpru ja lähedasi näeme nüüd kolme kuu jooksul ainult video teel. Ma loodan, et me üksteisest ei väsi või oskame seda kuidagi üksteist riivamata väljendada, mida loomulikult ei saa oodata 5- ja 2-aastaselt. Ukuga peame laste kõrvalt leidma sel reisil kindlasti hetki, et kahekesi midagi teha, kasvõi filmi vaadata, kui lapsed lõuna- või ööund magavad.