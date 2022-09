Seiklus rüblikutega | Kust tuleb raha, et terve perega mitmeks kuuks reisile minna?

Kõige sagedasem küsimus, mida reisist rääkides kuuleme, on: „Mis tööd te siis teete, et saate sellisele reisile minna?“ Jah, me saaksime mõlemad reisilt tööd teha — meil on kontoritöö, mida saab vajadusel ükskõik millisest maailma otsast teha. See on kindlasti üks vajalikke eeldusi mitmekuulisele reisile minemiseks, aga meie ei saa ära unustada rüblikuid.

Nemad vajavad meie tähelepanu igapäevaselt palju ja sellepärast korraldasime reisi nii, et Uku puhkab Eestist Hispaaniasse sõites kaks nädalat ja samuti kaks nädalat tagasi sõites. Kohapeal Hispaanias ja Portugalis teeb ta kaks kuud tööd ja on meiega koos õhtuti ning muidugi nädalavahetustel.

Mina sain tööandjaga kokkuleppe ja pidin kolm kuud palgata puhkama, kuid tundsin, et on aeg edasi liikuda. Hakkan juba reisi ajal uusi tööalaseid väljakutseid otsima. Loodetavasti detsembriks, kui tagasi tuleme, on midagi laual. Mõningate väiksemate sisuturunduse projektidega aitan ka reisi ajal ja muidugi kirjutan reisist. Oleme arvestanud, et reisi ajal minul arvestatavat sissetulekut ei ole.

Kui palju läheb maksma kolmekuuline reis?



See toob mu järgmise inimesi paeluva teemani – mis selline reis maksab? Esmalt, kui umbes aasta eest täpsemaid arvutusi tegime, saime summaks 6000 eurot. Hinnatõus on kuuest teinud kaheksa ehk nüüd arvestame summaks 8000. Sinna sisse kuuluvad kõik majutused, Rootsi kruiis, Taani Legolandi piletid ja Legolandis ööbimine, Eestist Hispaaniasse sõitmise kütusekulu ning Portugalist Eestisse tagasi sõitmise kütusekulu. Toiduraha arvestame eraldi, kuna need kulud oleksid meil ka kodus olles.

Kust see raha siis tuleb? Oleme selle pooleteise aasta jooksul kõrvale pannud. Iga kuu oma sissetulekuid ja väljaminekuid kirja pannes kogusime selle raha lihtsalt kokku. See ei läinud alati ootuspäraselt ja tihti tuli teha ootamatuid väljaminekuid, millega me polnud arvestanud, aga laias plaanis olime tublid. Samuti on juhtunud asju nagu boonused vms, mis on kogumisele kaasa aidanud.