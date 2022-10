Seiklus rüblikutega | Elu hooajavälisel ajal Hispaania tillukeses kuurortlinnakeses ja ootamatu koduigatsus

Kuigi Torrenueva on kuurortlinnake, on see just kohalike, mitte välismaalaste suvituspaik. Siia ja lähedal asuva 60 000 elanikuga Motrili randadesse sõidab kohale turiste kõikjalt Hispaaniast. Nii et hispaania keelt oleme saanud siin korralikult harjutada. Inglise keelega ei jõua aga kaugele, kuigi näiteks pooleteise tunni kaugusel asuvas Malaga linnas ja selle ümbruses on hoopis teised lood – kokku on tulnud tõeline rahvaste paabel ja inglise keelt räägib iga ettejuhtuv inimene, olgu ta pärit kust tahes.

Torrenueva on nagu üks pikk rand ja arvestades selle veidi kulunud ja väsinud ilmet ning mõnda mahajäetud maja, tuli meelde Narva-Jõesuu. Samamoodi taevalike randadega looduslik pärl, mis vajaks hädasti üles vuntsimist. Lisaks lõpututele randadele oleme ka mägedega ümbritsetud. Üks kõrgema künka suurune, kuhu juba teisel päeval ronisime, jääb otse meie maja taha. Nii Uku kui ka mina oleme seal jooksmas ja matkamas käinud, et kõrgemale jõuda ja rohkem näha, kui pisikesed jalad jaksavad minna, ning vaated on tõesti kaunid!

Meid ei heidutanud see eeskätt seepärast, et looduse- ja rannapildid tundusid imeilusad ja kümne minuti kuni pooleteise tunni kaugusele jäävad mitmed avastamist väärt linnad ja kohad. Andaluusia on pärleid täis! Seda muidugi oma puudujääkidega nagu kõikjal, näiteks on siin kohati harjumatult palju prügi teeäärtes, poodide parkimisplatsidel ja mujal. Andaluusiast pikemalt mõnes järgnevas artiklis, et keskenduda seekord meie pisikesele, aga huvitavale peatumispaigale.

Nüüdseks oleme juba neli nädalat pesitsenud Hispaania lõunaranniku tillukeses kuurortlinnakeses nimega Torrenueva Costa või nagu 2,5aastane Luuna ütleb: Koeranueva Kosta. Elanikke on siin vähe. Nii vähe, et isegi Wikipedia ei tea sellele küsimusele täpset vastust ja ütleb lihtsalt: „Madalhooajal on kohalik rahvaarv väga madal.“ Vähe rahvast veel tõelisi eestlasi ei peleta, võib-olla isegi meelitab.

Ostsime isegi snorgeldamisvarustuse, et kalu uurida ja tõesti neid siin jagub. See oli üks naljakas šopping, kus pidin suures spordipoes kõikide fliiside, kampsunite ja talvejopede vahelt ujumisasjad üles leidma. Teenindajad imestasid, kui maskidega nende juurde silkasin, aga meie jaoks on asi talvest kaugel. Kohalikud küll peavad meid natukene segaseks, et me siin oktoobris vette jookseme, aga see on okei.

Aja möödudes oleme õnneks nii mõnegi siin talvituva kohalikuga jutule saanud ja linnake ei tundu enam nii tühi. On kindel hulk pensionäre, kes olenemata ilmast koonduvad randa, et lugeda, omavahel lobiseda, päikest võtta või parimal päeval ennast vette kasta. Meie blonde vees silkavaid rüblikuid vaatavad nad heldiva pilguga ja neile jagub palju kiidusõnu.

Aga kuidas seda inimtühjuse tunnet, millega tänaseks harjunud oleme, edasi anda? Näiteks käisin jooksmas ja jäin pimeda peale. Näha, kuidas ranna ääres kõrguvate 9- ja 5-korruseliste kortermajade akendest ainult ligemale viiendiku tuled põlevad, tekitab sürreaalse postapokalüptilises filmis viibimise tunde. Seda enam, et rand on suur ja lai justnagu nagu Pärnus, kus õhtuti põlevad palmidel valguskerad ning üle lahesopi paistavad kaugusest mäenõlval asetseva Salobreña linnakese majade tuled. Suisa maagiline vaatepilt, mis on kontrastiks õhtustele Torrenueva tänavatele, kus tühjusest viliseb vaid tuul.

Torrenuevaga harjumine võttis aega. Esimene rannaskäik ja avastus, et nii vesi kui ka õhk on nii soojad, et ujumine on lausa kohustuslik, oli positiivne. Veidi kohutas inimtühjus, kuid leidsime siiski rannaäärest lihtsasti üles mõned hooajavälisel ajal avatud söögikohad, mille seas on ka väga hea jäätisekohvik. Meie majast 300 meetri kaugusel on apteek, kolm kohvikut ja poekene, juba 400 meetri kaugusel rannad. Seega kõik vajalik on olemas. Korter on vanamoeline, aga kena – kõik vajalik on olemas! Meil on neli tuba, nii et rüblikutel oma luba! Lisaks saab issi Uku päeval rahus ukse kinni tõmmata ja töölaua taha istuda.

Oleme terve nelja nädala jooksul saanud ainult head ilma! Isegi kui on pilves, on soe ehk 23-29 kraadi. Saame iga päev lühikeste riietega uksest välja silgata, mõtlemata, mida muud kaasa võtta või selga toppida. Vihma on sadanud kokku kahel päeval ja tõesti vaid paar tilka. Veetemperatuur kõigub 20 kraadi ümber ja sobib meile ideaalselt! Ma ei osanud ealeski loota, et ujumisriided nii palju kasutust saavad või et pikad riided üldse ei saagi. Kuulsin, et nii päikseline ja soe oktoober pole siin tavaline. Võib-olla on nii hea ilm mõnel päeval oktoobri jooksul, aga mitte kogu aeg. Ühest küljest see rõõmustab, et just tänavu siia sattusime. Teisest küljest paneb mõtlema kliimasoojenemisele.

Mänguväljakud on ka olemas ja lastega reisides on see vahel suisa hädavajalik! Kaks tükki asuvad otse meie maja ees ja teised kaks rannas. Rannas on ka suured muulid, kus laineid uudistamas käia. Samuti sattusime imeilusa silla peale, mis asub ranna lõpus kaljude vahel ja ühendab ühte randa teisega. Imekaunis koht, mis ilmselt suviti voogab turistidest, kuid praegu oli ainult meie ja veel paari uudishimuliku päralt - kui mõnus!

Kas hea ilm ja soojakraadid ainuüksi teevadki õnnelikuks? Meid küll mitte. Ilm on ainult üks komponent meie elust. Naudime siinset ilma ja võimalust suve pikendada väga, aga saime aru, et sellest ei piisa. Koduigatsus lajatas meile just Torrenuevas kulbiga pähe, kui reisi algusest möödus üks kuu. Täiesti ootamatult läks tuju nii nulli, et paki või asjad ja sõida tagasi koju. Luunakene on nii väike, et temale piisab ainult meist täiesti, aga Tormi igatseb oma sõpru ja meie ka!