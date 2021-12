FOTOD | Vaata, milline hakkab Tallinki uus laev MyStar seestpoolt välja nägema

“Meil on hea meel, et saame lõpuks jagada kõikide huvilistega meie kõige uuema süstiklaeva imelise interjööri pilte ja näidata meie 2019. aasta sügisest töös olnud strateegilise võtmeprojekti järgmisi saavutusi. Peale sel suvel Soomes Raumal toimunud laeva ristseid ja veeskamist, oleme me jõudnud laevaehitusega põnevasse etappi, mil uudsed reisikontseptsioonid ja imelised laeva sisekujunduse elemendid hakkavad juba laeva pardal alade kaupa kuju võtma. Ootame põnevusega hetke, mil saame kõiki reisijaid MyStari pardal 2022. aastal tervitada, et saada täiesti uusi merereisielamusi ja kogeda ise kõike, mida pakub MyStar — ujuv meelelahutus- ja ostukeskus, mis vastab kõigiti kaasaegse reisija mitmekülgsetele ootustele,” ütles Tallink Grupi juhatuse liige Piret Mürk-Dubout.

Võrreldes Tallinki laevastiku praeguse lipulaeva Megastariga on MyStari pardal täiesti uusi reisijate alasid ja reisijateekond on disainitud veelgi sujuvamaks. Ühtekokku on MyStaril 14 reisijate ala. Spetsiaalsed reisijate alad ja lahendused on loodud, et arvestada erinevate reisijate segmentide vajadustega, olgu selleks siis perega reisijad, ostlejad või äri- ja lõbureisijad.

Erinevate laeva sisekujunduses kasutatud visuaalide ja teemade kaudu on fookusesse tõstetud Läänemere eriomane ilu, kutsudes igat reisijat seda märkama ja hoidma ning kaitsma Läänemere keskkonda ja piirkonna kultuuripärandit.