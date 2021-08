FOTOD | Vaata, kuidas lasti vette Tallinki uhke uus laev MyStar

Tallinki MyStari ristimistseremoonia toimus laeva ristiema president Kersti Kaljulaidi osalusel. Tavakohaselt saab ehitusjärgus olev MyStar omale ametlikult nime just ristimistseremoonia käigus. Vahetult peale MyStari ristimist toimus sama sündmuse osana ka laeva vette laskmine ehk veeskamine, mis tähistab ajalooliselt, et uus laev on valmis laevakere veekindluse prooviks. MyStari veeskamine viidi läbi Rauma laevatehase kuivdokis, kus MyStari ehitus on ka seniajani toimunud.