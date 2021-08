FOTOD | Täielikult uuenenud Tallink City Hotelis avas uksed originaalse menüüga City Grill House restoran

Restoran on avatud varasemast oluliselt ruumikamana. Ülemisel korrusel on avatud köök mibrasa grilliga, kus külastajatel on võimalus jälgida, kuidas valmivad grillil nii erinevad liha- kui taimeroad. Restorani alumisel korrusel asub lastega perede rõõmuks ka vahva mängutuba, mis pere pisemaid ootab ja aitab aega põnevalt mööda saata, kuni road saabuvad või vanemad õhtusöögi või pühapäeva brunchi kõrvale mõnusasti juttu puhuvad.