FOTOD | Külastajatele avab uksed täielikult uuenenud Tallink City hotell

„On väga hea meel, et meil oli võimalik pandeemiaaega tõhusalt kasutades nii põhjalik renoveerimistöö ette võtta ja see ka nii edukalt läbi viia. Hotelli kontseptsioon ja täiesti uus teenuste lahendus on loodud meie hotellitiimis ning keskendub Tallinki tugevustele, tuues nii maalt kui merelt tuntud ja armastatud tegevusalad ja kaubamärgid nüüd kokku Tallinna südalinna. Külastajad on lisaks hotellile oodatud nii City Grill House’i restorani kui uuele lõõgastusalale ning tutvuma Tallinki e-poe näidisväljapanekuga. Loodetavasti saab tallinlastelegi uuenenud hotelli avarast lobby-alast taas eelistatud kohtumispaik,” ütles Tallink Hotels’i juhatuse liige Ave Svarts .

Hotelli kümnel korrusel on renoveerimise järgselt 324 eri kategooria tuba: klassikalised kaheinimesetoad, ruumikad peretoad, elegantsed de lux toad ja esinduslikud sviidid. Kõik numbritoad on sisustatud linnasüdames asuvale hotellile kohaselt modernses stiilis.

Põhjaliku muutuse on läbinud hotelli restoran. Nüüdsest 228-kohaline City Grill House ootab külla kõiki, kes peavad lugu suurepärastest grilliroogadest. City Grill House’i restorani peakoka Anatolijs Pimanovsi sõnul pakub restorani lai grillroogade menüü pakub valitud maitseelamusi hoolikalt valitud toorainest, märksõnadeks on põnevad lisandid, aga ka paindlikkus ja kombineeritavus — tellitu oma soovidele ja vajadustele vastavaks kohandamine, toidu ja maitseelamuste jagamine sõpradega.

Restorani kõrval paikneb põnev lasteala, kus pere väiksemad endale meelepärast tegevust leiavad — nii pika hommikueine kui mõnusa õhtusöögi ajal. Lastega perede mugavusele mõeldes on hotellis ka tõeliselt ainulaadne lastesviit, mis on kujundatud just pere kõige noorematele mõeldes. Ning kui vanematel on vaja ka puhkuse ajal mõni tööasi korraldada, saab selleks kasutada esimesel korrusel asuvaid kabinette ilma, et pere teised liikmed peaksid koosoleku ajaks numbritoast väljaspool endale tegevust leidma.