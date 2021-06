Juulis on võimalus avastada Ahvenamaad: 7 erikruiisi põhjanaabrite lemmiklaeval

„Ootuspäraselt avaneb 1. juulist reisimine Eesti ja Soome vahel ka turistidele, arvestades mõlema riigi head vaktsineerimistempot ja pandeemia olukorra jõudsat paranemist. Eriti hea meel on pakkuda Eesti klientidele, kes on pikisilmi oodanud suvekruiiside avanemist, võimalust reisida Ahvenamaale meie laevastiku ühe tõelise pärli, muljetavaldava laeva Silja Serenade pardal, mis on ühtlasi meie Soome klientide seas läbiviidud küsitluse põhjal meie põhjanaabrite lemmiklaev,“ ütles Tallink Grupi toote- ja müügidirektor Marina Jõgi.