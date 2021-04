Tallinna kesklinnas avatakse peagi uus mitmesaja kohaga restoran

„Kuna Grill House on üks populaarsemaid restorane Tallinki laevadel ja grillroad meie külaliste lemmikud, siis tuli otsus tuua Grill House restoran merelt maale väga lihtsalt ja kiiresti. City Grill House on hea koht sõprade ja lähedastega kohtumiseks ning pakub mõnusat keskkonda koosolemiseks, toidu jagamiseks ja nautimiseks ning elu suuremate ja väiksemate sündmuste tähistamiseks. Kaldal ei ole meil nii palju ohutuspiiranguid kui merel ja meil on võimalus grillida roogi avatud tulel. Tänu sellele saab City Grill House´i keskmeks avatud köök koos suure Mibrasa söegrilliga, kus saame külaliste silme all grillida liha, mereande ja valmistada taimetoite,” kirjeldas Hanschmidt-Kalmus.