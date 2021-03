Koroonakriis kestab juba üle aasta ning selle aja jooksul läbi elatud piirangud, riikide sulgemine ja tarbimisharjumuste muutumine mõjutas muidugi ka turismi, mis on üks kõige enam kannatada saanud sektoreid. Juba ainuüksi see fakt, et välisturistide ööbimisi oli viimati sarnases suurusjärgus näha 1999. aastal, kõnetab väga valjult. Reisimine kindlasti jääb, kuid see saab olema mõnevõrra teistsugune. Milline? Kommenteerivad inimesed, kes viimase aasta jooksul on sektori probleemidega kõige rohkem kokku puutunud.