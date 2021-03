Alates tänasest saab taotleda EASi turismisektori kriisitoetuseid

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles, et toetus on suunatud nende ettevõtete abistamiseks, kes on jätkuvalt erinevatest piirangutest enim mõjutatud. „Oleme viimaste nädalate jooksul väga lähedalt suhelnud ettevõtetega ja turismisektori esindajatega, et toetusmeetmeid paremini sihistada," ütles Sutt. „Tulemas on ka lisatoetused ligikaudu 25 miljoni euro ulatuses turismisektorile ja 19 miljoni euro ulatuses jaekaubandusele, mille eesmärk on hüvitada kevadiste piirangutega seotud kulud," lisas ta.