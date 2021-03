Tiit Pruuli: kui oled kindel, et suudad reisida ohutult iseendale ja teistele, siis on see võimalik

(Naerab) Turismifirmade liidu presidendina vastan, et minu riik püsib. Võiksime tuua kujundi, et värav on tõepoolest lukku pandud, aga nagu iga korraliku riigi või linna väraval, on meil seal ka kassiauk ja oma elutähtsad talitused, liikumised saab selle augu kaudu endiselt talitada. Seda tuleb teha muidugi vastutustundlikult, kui oled tõesti kindel, et suudad reisida nii, et ei ole ohuks iseendale ja oma kaaslastele. Siis on see võimalik.