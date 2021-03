Läinud aasta turismiekspordi langus käristas Eesti rahakotti 1,3 miljardi suuruse augu

„Eriti väikeses riigis on selge, et meie jõukus või selle puudumine sõltub eeskätt sellest, millisel määral suudame kaupu ja teenuseid müüa väljapoole Eestit. Turism on olnud tõusvas joones Eestile eksporditulu tekitaja, tundmatu väikeriigi staatusest oleme aasta-aastalt edendanud Eesti mainet tuntud puhkuse- ning äri- ja konverentsiturismi sihtkohaks ning vastavalt on kasvanud ka tulu turismist,” kommenteeris olukorda EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik.