Spaahotellid ei ole ainult veekeskus või ainult hotell. Spaahotell on kompleks, mis toimib nagu terviklik organism, kusjuures vee- ja saunakeskused on selle organismi elushoidev jõud, nagu inimesel süda. Kui süda seiskub või voolab verest tühjaks, sureb inimene ära. Sama on spaahotellidega. Kui vee- ja saunakeskus kinni panna, siis automaatselt jooksevad tühjaks ka hotell ja heaolukeskus ning see ettevõte sureb ka ära.