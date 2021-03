Tiit Pruuli ei näe välisturiste niipea Eestisse saabumas: suve oleme kaotanud, praegu käib võitlus sügise eest

Go Groupi üks omanikke ja Eesti turismifirmade liidu president Tiit Pruuli ütles täna Eesti maaülikooli korraldatud loodusturismi konverentsil, et Eesti toimetulematus koroonaviiruse ohjeldamisel maksab riigile kätte nii moraalses kui ka majanduslikus mõttes.

„Eesti maine on saamas olulist lööki,“ sõnas Pruuli. „Meid on hakatud kutsuma terminiga „väike haige paariariik“ (ingl small sick outlaw state). Kui paljud teised riigid saavad suveks vabaks ja rahva liikuma, siis meil võib see veel pikalt aega võtta. Ja sellel mainel on rahas väljenduv hind.“