Tallink pakub soomlastele ja rootslastele suveks karantiinivabu merereise ja retki "eikuhugi". Eestlased peavad oma kruiise veel ootama

„Meie Soome ja Rootsi klientide seas hiljuti läbi viidud küsitlus näitas selgelt, et sarnaselt eelmisele aastale, otsivad Läänemereäärsete riikide elanikud ka sel suvel puhkusevõimalust kodule lähemal. Kuid kui eelmisel aastal oli neid, kes soovisid püsida kodus ja mitte kuhugi suvel reisida, 10% küsitletuist, siis sel aastal on selliste inimeste hulk kahanenud 5%-le. On mõistetav, et peale möödunud pingelist aastat on reisimine paljudel plaani võetud — olgu see siis võimalik kasvõi ainult oma riigi piires,” kommenteeris ettevõtte sellesuviste erikruiiside müügi avamist Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.