Laevaga Soome reisimiseks on tarvis letti lüüa tõend: millised variandid sobivad ja kes sellest pääsevad?

Täpsem nimekiri ametitest, mille esindajatel on tänase seisuga Soome Vabariiki sisenemine erandkorras lubatud, on leitav siit. Tallink soovitab reisijatel enne pileti ostmist vajadusel Soome Vabariigi ametkondadega kontakteeruda, veendumaks, et reisijal on Soome Vabariiki sisenemise õigus. Soome Vabariiki reisimisel kehtivad endiselt ranged piirangud kuni 18. märtsini. Tallink palub riiki sisenemise õigust kontrollida kõigil reisijatel enne pileti ostmist.