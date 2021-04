Tallinki laevadel Star ja Megastar saab nüüdsest igal reedel teha koroonaviiruse antigeeni ja antikehade kiirtesti

„Farmataril on hea meel, et koostöös kvalifitseeritud meditsiinitöötajatega on meil võimalik seda teenust reisijatele pakkuda ja anda oma panus võimalikult murevaba reisielamuse pakkumisel. Antigeenitestid, mida meie kasutame, on SARS-Cov-2 antigeeni kiirtestid, mis on välja töötatud firma SD Biosensor poolt ning on ühtlasi ka ainsad turul pakutavad kohalike meditsiinilaborite poolt verifitseeritud antigeeni kiirtestid. Koroonaviiruse antikehade testid, mida me kasutame, on SARS-CoV-2 Rapid IgG/IgM AB Test N40, on välja töötanud ravimifirma Roche Diagnostics, ning mis näitavad antikehade olemasolu, kuid ei näita antikehade hulka. Eeldusel, et ka siis kui reisivõimalused tasapisi taastuma hakkavad, on testinõue veel edaspidigi mõnda aega jõus, muudab pakutav pardateenus loodetavasti kogu reisiprotsessi reisijale veidi mugavamaks," ütles Farmatari juhatuse liige Jaana Püttsepp.