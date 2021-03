Tallink katsetab koroonaviiruse antigeeni testimist Megastari pardal

Pilootprojekt on osa Tallink Grupi kavast alustada pikemas plaanis testimisteenuse pakkumist ettevõtte laevade pardal, tõhustamaks laevadel tänaseks juba juurutatud ohutusmeetmeid pärast seda, kui riigipiirid mingil ajahetkel taas turismireisideks avatakse ja reisijate arvud suurenevad. Ühtlasi on see ka oluline samm ettevõtte põhjaliku ohutusmeetmete ja protsesside uuendamise kavast, et olla valmis ajaks, mil reisipiirangud leevenevad.

„Praegu on just õige aeg lahendusi otsida ja katsetada, et oleksime valmis oma klientidele käsi südamel kinnitama, et oleme teinud kõik endast oleneva, et teha reisimine ohutuks ja tagada meie klientidele meelerahu, kui nad taas meie laevade pardale astuvad," sõnas Vanajuur.