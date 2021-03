Soome reisimine muutub lihtsamaks. Homme avatakse Tallinna sadama D-terminalis testimispunkt

Kohapeal on reisijatel võimalik teha koroonaviiruse antigeeni test, mille tulemuse teada saamiseks tuleb enne laevale minekut oodata vähemalt pool tundi. Vajalik on ka eelnev aja broneerimine.

Uus koroonaviiruse antigeeni testimispunkt on avatud ka neile, kes ei ole reisile minemas, kuid kindlasti on vajalik ka sellisel juhul testi aeg ette broneerida.

„Meil on hea meel, et läbirääkimised mitmete erinevate testimisvõimaluste pakkujatega Eestis on lõpuks viinud kokkulepeteni Confidoga testimisvõimaluste pakkumise osas sadamas, mis lihtsustab kindlasti paljude meie reisijate elu sel keerulisel ajal. Ajast, mil viisime Soome terviseametilt saadud suuniste kohaselt sisse uue negatiivse koroonatesti tõendi esitamise nõude reisijatele, on paljudele reisijatele probleeme tekitanud just testimisvõimaluste piiratus ajal, mil testimisvajadus üleriigiliselt on pandeemiaolukorra tõttu märgatavalt suurenenud," kommenteeris uue testimisvõimaluse pakkumist Tallink Grupi kliendikogemuse valdkonna juht Age Vanajuur.