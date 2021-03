Tasub teada: paljudesse riikidesse sisenemiseks pole tarvis ette näidata PCR-testi, vaid piisab antigeeni testist

Salva Kindlustuse müügidirektor Kaupo Kalev selgitas, et kuna Salva pakub reisikindlustuse juurde COVID-19 tervisekindlustuse kaitset, siis paljud reisijad uurivad kindlustusfirmalt, kuidas ja millistel tingimustel praeguses olukorras üldse riikidesse pääseb. „Üldiselt on paljudel riikidel nõue, et peab olema ette näidata teatud tunnid varem tehtud koroonatesti negatiivne tulemus. Praktikas on aga ette tulnud olukordi, kus reis on ära jäänud või edasi lükkunud, sest testimiseks ei ole piisavalt vabu aegu olnud või viibib labori vastus testi tulemuste kohta,” märkis Kalev.

Siiani ei ole eriti laialt levinud informatsioon, et tegelikult pole paljudesse riikidesse sõiduks vaja laboratoorset PCR-testi, vaid tihti piisab sertifikaadiga antigeeni testist. „Antigeeni testi eelis on selle odavam hind ning kiire tulemus- vastuse ja sertifikaadi saab kõigest mõnekümne minutiga. Peale erinevate tervisekeskuste saab teste teha ka Confido kiirkliiniku testimispunktides, mis on üles seatud mitmetes kaubanduskeskuses, aga ka otse lennujaamas ja Tallinna sadama D-terminalis. Salva reisikindlustuse klientidele on Confido koroonatestid lisaks ka soodushinnaga,” lausus Kalev.

Sertifikaadiga antigeeni testi aktsepteerib enamik Euroopa riike ning ka mitmed kaugemad riigid. Kuna koroonatestimisega seotud informatsioon muutub kiiresti, siis tuleks enne reisi riikide nõuded kindlasti selgeks teha. Kaupo Kalev lisas, et praegu on näiteks Holland eriti karmide nõuetega. Seal peab ette näitama PCR testi, mis on tehtud maksimaalselt 72 tundi enne riiki saabumist ning lisaks veel antigeeni test 2 tundi enne lennu väljumist.