Soome piiri avanemine lükkub veelgi edasi

Praeguse seisuga on piirikontroll ja Soome sisenemise ranged piirangud jõus 25. maini. Soome valitsuse esialgne kriisist väljumise plaan nägi ette tööreiside taastumise maikuus ning piirikontrolli lõpetamise juunis. Nüüd aga saab see teoks hiljem sel suvel, kirjutab Yle.

"Kõik on praegu lahtine," märkis Soome siseministeeriumi kantsler Kirsi Pimiä, kuid nõustus, et algse piiriületuse avamise ajakava juures püsimine on kahtlane.