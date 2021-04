Homsest muutub reisieelse antigeenitesti tegemise kord: kui aeg pole ette broneeritud, tuleb maksta kõrgemat hinda

Paljud riigid nõuavad riiki sisenemisel koroonaviiruse negatiivset sertifikaati. Osa aktsepteerib vaid PCR-testi, kuid enamik levinumaid Eestist algavate reiside sihtriike, sealhulgas Soome, Rootsi, Norra, Leedu ja Saksamaa, aktsepteerib ka antigeenitesti negatiivset tulemust. Koroonaviiruse antigeeni testid on mõeldud välistama ägedat COVID-19 haigust ehk need tuvastavad 30 minuti jooksul suure tõenäosusega nakkusohtliku inimese.

„Seoses suure nõudlusega korrastasime Confido testimispunktide tööd, et muuta testimine klientidele mugavamaks ja kiiremaks . Seetõttu saab alates reedest, 16. aprillist koroona antigeeniteste Confido testimispunktides teha ainult eelbroneeringuga. Broneeringuta testisoovijatele saame testi teha vaid juhul, kui broneeritud aegade vahel jääb selleks vaba hetk. Eelbroneeringuga on testi hind 49 € nagu seni, broneeringuta soovijale pakume testivõimalust vaba aja olemasolul hinnaga 65 €,” kommenteeris Confido testimispunktide koordinaator Liis Ader.

Kokku on Confidos võimalik koroona antigeenitesti teha neljas kiirkliinikus ning lisaks Tallinna lennujaamas, Tallinna Sadama D-terminalis ja Paldiski Põhjasadamas. Sel nädalal muutusid Tallinna lennujaama testimispunkti lahtiolekuajad — see on nüüd avatud esmaspäevast pühapäevani kell 9-18.