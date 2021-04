Taavi Aas soovitab koolivaheajal kodumaal puhata: lõbureisid välismaale jäägu vaktsiinijärgsesse aega

“Uuel nädalal algab koolivaheaeg. Tallinna lennujaamas on juba näha väga palju reisijaid, mis teeb pehmelt öeldes murelikuks. Kuigi võib olla suur soov minna välismaale seiklema, siis soovitan veeta vaheaja Eestis. Nii jäävad koroonaviirusesse nakatamata vanavanemad, sõbrad ja teised lähedased,” kirjutab Aas.

“Viimase aasta jooksul oleme näinud, kuidas koolivaheajad toovad kaasa nakatunute arvu tõusu ja seda ka puhkusereiside tõttu. Kuigi viiruse leviku kiirusele oleme päitseid pähe saamas, siis peame endiselt pingutama. Tervisesüsteem töötab täiskoormusel, mistõttu on vara ka teistel jalgu puhata. Pingutame koos lõpuni!

Selleks, et saaksime lähiajal piiranguid leevendada on vaja hoida sotsiaalset distantsi ning püsida võimalikult palju kodus. Kui on siiski soov seigelda, siis tasub sihtpunkt valida veebilehelt www.loodusegakoos.ee või www.puhkaeestis.ee.