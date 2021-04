Jälle eesrindlikud: eestlased on reisimise suhtes ettevaatlikumad kui lätlased ja leedukad

„Koroonakriis hoiab inimesi reisimise osas endiselt ärevana ja reisikavatsused on selgelt seotud koroonaviiruse nakatumise näitajatega riigis. Kui nakatumine on kõrgemal tasemel, siis on ka ohutunne suurem ja reisimist plaanib vähem inimesi. Samal ajal annab see ka lootust, et inimeste turvatunne suureneb uuesti kevade saabumise, nakatumise languse ja vaktsineerimisega,” selgitas laevafirma DFDS Eesti turundusspetsialist Merje Vari.

Soovi reisida mõjutab ka vaktsineerimine: 19% lätlastest, 27% eestlastest ja 38% leedulastest hindab, et kui nad saavad vaktsiini, siis muudab see nende plaane ja nad julgevad taas reisida. Enamik välisriiki puhkusereisi planeerivatest inimestest kavatseb seda teha tavapäraselt suvekuudel juulis ja augustis, aga paljud teevad sel aastal reisiplaane ka septembriks ja oktoobriks.

„Eelmine aasta näitas, et inimesed ei jäta suvekuudel reisimata, aga eelistavad lennuki asemel pigem reisida oma autoga kodumaal ja naaberriikides. Seda trendi täheldati kogu maailmas ja ilmselt tõusevad autoreisid eriti just perede ja seltskondade puhul taas au sisse. Autoreisid on tänases maailmas ühtaegu nii kindlamad kui ka oluliselt turvalisemad — ei pea muretsema ära jäävate lendude, rahvarohkete lennujaamade ega teiste ühistranspordivahendite kasutamise pärast,” kirjeldas Vari.

Autoreiside puhul on boonuseks ka võimalus sihtriigis palju paindlikumalt liigelda ja avastada piirkondi väljaspool suurlinnu. Kui eelmisel aastal sõitsid paljud eestlased läbi Baltikumi väikelinnu ja looduse vaatamisväärsusi, siis sel aastal tasuks vaadata ka Skandinaavia riikide poole, kus on avastamist väärt piirkondi küllaga.