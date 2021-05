Ettevõtja prognoos: võimalik, et koroonakriisieelset soomlaste turismi Eestisse ei näe me enam aastaid

"Turismil Soomest Eestisse on märgatav maht ja mõju nii turismiettevõtetele kui ka laiemalt," kirjutab innovatsiooniekspert, ettevõtja ja investor Indrek Tammeaid. "Seega muudatused selles on suuremad kui otsesed mõjud laevafirmadele, majutus- ja restoraniettevõtetele. Arvestama peab võimalusega, et sel aastal jääb Soome turism Eestisse oluliselt oodatule alla ja võimalik, et koroonakriisieelset turismi Eestisse ei näe me enam aastaid."