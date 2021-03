FOTOD | Südalinnas asuv Tallink City hotell läbib ulatusliku uuenduskuuri. Milline see olema saab?

Miks otsustasite uuenduskuuri alustada just nüüd, kui turismisektori ja selle tuleviku kohal on koroonapandeemia tõttu murepilved?

Tõsi, 2020 oli hotelli- ja kogu turismisektori suhtes armutu aasta, kuid et sellest kriisist midagigi head tuleks, võtsime vastu otsuse tekkinud seisakut hoopis ära kasutada ning hotellihoone põhjalikult renoveerida. Uuendusplaane peeti varemgi, sest 2004. aastal avatud hotell on südalinnas ööbivate klientide hulgas olnud erakordselt populaarne ning seda oli märgata sisustuse kulumisastme järgi.

Loomulikult võtab sektori taastumine aega ning palju turismitegevustes vajab ka ümbermõtestamist. Päris samal kujul asjad olema ei hakka nagu enne reisimispausi - inimestel on tekkinud uusi harjumusi ja vajadusi. Seetõttu on ka hotelli renoveerimise juures kõige olulisemateks põhimõteteks paindlikkus ja kohanduvus. Näeme käesolevas kriisis hästi, kui tähtsaks need on osutunud ning oleme võimalike ja vajalike edaspidiste muutustega juba hotellikontseptsiooni luues arvestanud.