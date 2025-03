Tallinna Sadama juht: positiivne on see, et kruiisituristid peatuvad pikemalt Tallinnas

„Oleme kaugel, ei ole veel poole pealgi (võrreldes koroonaeelse ajaga - toim). Laevade osas on hästi, aga need on väiksemad. Laevade broneeringutega on hästi. Näeme ette juba 2026. aastani ja kasv on hea. Positiivne muutus on, et võrreldes varasemaga on lisaks hooajale muutunud pikemaks ka kruiisilaevade peatusajad – sageli jäävad laevad sadamasse keskööni või isegi üle öö. Samuti on suurenenud korraldatud ekskursioonidest osavõtt ja kruiisireisijad leiavad tee ka väljapoole Tallinna vanalinna,“ lausus Kalm.