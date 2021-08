Tallinki süstiklaeva MyStar ristiema president Kersti Kaljulaid sai ristimiskingituseks erilise ehtekomplekti

„Kui ma selle tellimuse sain, olin kindel, et ehe võiks olla vormiliselt midagi abstraktset ja kindlasti tugeva iseloomuga. Meri ja seal toimivad tarkused ja jõud on olnud minu jaoks alati imetlusväärsed,” rääkis ehtekomplekti autor Birgit Skolimowski. „Meri on ühtmoodi hirmus ja ilus, rahutu ja rahu andev, vaikne ja tormine, ning ta pole kunagi inimese võimuses. Ainuke viis merega koos toimida, on olla teadlik loodusseadustes, teisalt peaksime merega suhestuma alalhoidlikult toimetades ja temaga ühte rütmi minnes. Ma arvan, et eestlastel on väga vedanud, sest meil on võimalus olla mere ääres ja merd tunda,” selgitas Skolimowski.