Tähelepanu, pagarid! Tallink otsib oma laevade pühadelauale parimat jõululeiba ja -saia

Konkursiga soovib Tallink välja selgitada parima jõululeiva ning -saia, mida serveerida eelseisval jõulu- ja aastavahetuse perioodil ettevõtte Tallinnast väljuvate laevade restoranides Tallinki populaarse jõulumenüü osana. Ettevõte sõlmib konkursi võitjaga kokkuleppe parima jõululeiva ja -saia ostmiseks perioodil 1. november 2021 - 15. jaanuar 2022.

„Igal aastal on Tallinki laevadel pakutav jõulumenüü meie reisijate jaoks kindlasti aasta oodatuim, sisaldades Läänemere rahvaste traditsioonilisi maitseid, aga alati ka uusi nauditavaid jõuluroogi. Sel aastal soovime kummardusena Eesti leivale ja leivaküpsetamise rikkale traditsioonile pakkuda oma jõululaual just Eesti osavate pagarite küpsetatud jõululeiba ja -saia, et luua meie laevadel erilist jõulutunnet ja -meeleolu. Et parimad küpsetised välja selgitada, kutsume kõiki tublisid ja osavaid Eestimaa pagaritoodete tootjaid meie konkursist osa võtma, et Tallinki laevade jõulumenüü võiks olla sel aastal veelgi erilisem ja hõrgum," ütles Tallink Grupi kaldakaubanduse- ja toitlustusvaldkonna juht Katre Kõvask.

Tallinki jõululeiva ja -saia konkursile oodatakse osalema kohusetundlikku tootjat, kes omab toiduseaduse kohast tegevusluba, ning toimivat enesekontrolliplaani (HACCP) süsteemi. Lisaks on konkursi tingimuste kohaselt parima pagaritoote võitja hooliv keskkonnast ning mõtleb ja tegutseb vastutustundlikult.

"Nagu Tallink on Eesti reisilaevanduse sümbol, on rukkileib üks eestlaste identiteedi sümboleid. Leib, rukkileib, on nii igapäevane, et tema puudumisest saame aru alles võõrsil olles. Oleme rõõmsad, et Tallink väärtustab ja soovib tutvustada oma laevadel Eesti leivaküpsetamise rikast traditsiooni oma rahvusvahelistele klientidele, et Eesti leiva ja meie pagarite lippu kõrgel hoida," ütles Eesti Leiva Liidu president Uno Kaldmäe.