Tallink lõppenud aastast oma laevadel: reisijate arv langes, kuid veetud kaubaühikute arv kasvas

„Kuigi meie reisijate arvud 2021. aastal ei vastanud meie 2020. aasta lõpu ootustele, on meil heameel selle üle, et vähemalt aasta teises pooles kasvas meie reisijate arv möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 21% võrra ning meil õnnestus aasta keskpaiku taasavada mitmed populaarsed liinid, mis olid pandeemia algusest saati ajutiselt suletud. Nende liinide taasavamine andis väga paljudele inimestele taas kord võimaluse külastada pereliikmeid, lähedasi ja sõpru, mis on praegusel isoleerituse ja eraldatuse ajal olulisem kui kunagi varem. Loodame väga, et kui oleme seljatanud omikron tüve laine ja möödub talvine madalhooaeg, jõuame me peagi viiruse vastase võitluse sellisesse etappi, kus on näha märke sellest, et võitlus viirusega on jõudmas lõpule ja me oleme Covidi lõplikule seljatamisele väga lähedal. Seejärel saame taas hakata üles ehitama ja taastama enda elusid, ettevõtteid, kogukondi," kommenteeris Nõgene.