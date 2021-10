Tallinki septembrikuu reisijate statistika on mullusega võrreldes paranenud

„2020. ja 2021. aastate kolmanda kvartali tulemused on sisuliselt peegelpildis,” kommenteeris ettevõtte septembrikuu ja kolmanda kvartali statistikat Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. “Kui 2020. aasta kolmanda kvartali esimesed poolteist kuud peale piirangute lõppu sujusid üsna positiivses trendis ja kvartali teine pool pöördus varitseva koroonapandeemia teise laine mõjul negatiivseks, siis selle aasta kolmas kvartal oli vastupidiselt jätkuvatest reisipiirangutest tulenevalt kahel esimesel kuul reisijate arvu poolest mullusega võrreldes tagasihoidlikum, ning alles kvartali lõpus hakkasime nägema mõningast reisijate arvu ja broneeringute hulga suurenemist. Sellegipoolest on reisijate arvud väga kaugel sellest, mis oli tavapärane enne koroonapandeemiat antud perioodil ja me ei näe, et ka lähiajal reisijate arv märkimisväärselt kasvaks enne tuleva aasta kevadsuve. See on reaalsus, millega me silmitsi seisame ja on ilmselge, et turismisektoril seisab ees järjekordne väga raske sügis-talvine hooaeg,” ütles Nõgene.