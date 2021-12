PUUST JA PUNASEKS | Kes peavad testima Soome ja Rootsi reisides?

28. detsembrist on kohustatud kõik Soome ja Rootsi reisijad esitama riiki sisenedes lisaks koroonatõendile ka negatiivse testi. Erandiks on Soome ja Rootsi kodanikud ning alalised elanikud, kes saavad teha testi pärast riiki saabumist oma kodukohas. Milliseid muudatusi toob see Tallinkile?

Testimine Tallinki laevadel

Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link sõnas, et Tallink suurendab laevadel Megastar ja Star pakutavate antigeeni testide tegemise võimekust 28. detsembrist, et testi tegemine oleks reisijate jaoks võimalikult kiire ja mugav.

Samuti alustatakse laeval Baltic Queen antigeeni testimise teenuse pakkumist reisi vältel 28. detsembrist. Lisaks saab testida ka Stockholmi sadamas. Link lisas, et reisijatel, kes reisivad Megastar, Star või Baltic Queen laevadel edasi-tagasi laevast lahkumata, pole testimise kohustust.

Negatiivse testi nõue reisides Eestist Soome

28. detsembrist on kohustatud kõik Soome reisijad esitama riiki sisenedes lisaks vaktsineerimis- või läbipõdemistõendile ka negatiivse COVID testi tõendi. Aktsepteeritakse nii PCR teste kui antigeeni teste ning nõue kehtib kõigile reisijatele alates 16. eluaastast. Sealjuures on erandiks Soome kodanikud ja alalised elanikud, kes saavad riiki siseneda testita ning sooritada see pärast saabumist oma kodukohas.

Negatiivse testi nõue reisides Eestist Rootsi



28. detsembrist on kohustatud kõik Rootsi sisenejad esitama lisaks vaktsineerimis- või läbipõdemistõendile negatiivse COVID testi tõendi, kehtivad nii PCR kui antigeeni testid. Nõue kehtib kõikidele reisijatele alates 12. elusaastast. Erandiks on Rootsi kodanikud ja alalised elanikud, kes saavad siseneda riiki testita ning sooritada see pärast riiki saabumist oma kodukohas.