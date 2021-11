Tallink saadab reisilaeva Romantika Hollandisse. Paavo Nõgene: tänasest on selge, et pandeemiast taastumine võtab veel mitmeid aastaid aega

„Leping Holland Norway Lines'iga on kuues prahtimisleping sel aastal meie laevadele, mis ootavad endiselt reisipiirangute kadumist ja pandeemiaolukorra paranemist. Arvestades seda, et üle maailma on erinevates sadamates ja erinevate ettevõtete laevu tööta seismas ja ootel palju, on mitmete prahtimislepingute saamine tunnustus meie ettevõttele ja laevastikule. Edukalt lepinguteni jõudmine näitab, et meie laevu hinnatakse ja nende järele on nõudlus üle maailma, kuna nad on väga heas seisukorras, sobivad hästi nii reisijate kui ka kaupade vedamiseks, on tõhusad ja tasemel tehnilise meeskonnaga," kommenteeris Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.