Vihmane sügisilm rikub tuju? Need viis tegevust aitavad meeleolu tõsta ka kõige hallimal päeval

Pilt on illustreeriv Foto: Shutterstock

Külm, pime ja vihmane ilm on teinekord ideaalne ettekääne ennast terveks päevaks sooja teki sisse keerata ja tavapärasest enam puhata. Vahel kipub aga selliste ilmade saabumisel meeleolu lausa jõuga käest kaduma. Hea uudis on see, et ka nendel kõige pimedamatel päevadel saab oma vaimse tervise eest hoolt kanda. Siin on viis ettepanekut, mis aitavad tuju üleval hoida ka siis, kui vihma kallab ja taevas on hall.