Tupenurmest läbi Tussi metsa Munnimäele. Veidrate nimedega kohad Eestis: mida seal teha ja näha saab?

Olgu öeldud, et kohanimi antakse alati praktilistel põhjustel, mitte ilu pärast. Ehk konkreetne paik saab oma nime kas omaduste või sündmuste alusel, mida sealkandis on tehtud või mis seda kanti iseloomustavad. Nende muutmine pole üldsegi lihtne, sest võib tekitada segadust — nimi on koha identiteedi ja ajaloolise pärandi osa.

Meie soovitame need viguriga kohad kasvõi läbi sõita, seal väike jalasirutuspeatus teha või siis jääda pikemaks, sest mitmes kohas on vaatamist küll ja veel.

Saare maakond

Saaremaa ranniku lähedal Kaarma vallas Abrukast lõuna pool asub Linnusitamaa. See on pisike laid (0,05 km²), mille nimi pärineb 16. sajandist, mil tollased meremehed mööda rannikut kõndides kividel suuri linnu väljaheite kuhjasid nägid. Esialgu oli Linnusitamaa lihtsalt rahvapärane nimetus, kuid hiljem muudeti see ametlikuks.

Muhu vallas on küla nimega Tupenurme, kus on pank kõrgusega 2,3 meetrit ja pikkusega 2 km. Koha nimi lähtub isikunimest Top või Toppe, kellenimeline elas Saaremaal 17. sajandil.

Lääne-Virumaa

Ei saa üle ega ümber linnast nimega Tapa. See jõhkrast käsust läbi imbunud nimi pole aga üldsegi seotud kellegi maha nottimisega. On mitu varianti: arvatakse, et see tuleb eestlastel ja liivlastel kasutusel olnud inimese nimest Tabbe või Tappe; sõnast tapp, mis tähendab humalat või muud vääntaime; või soome murdesõnast tappo, mis tähendab taraga ümbritsetud haritavat maad.

