Meie kodumaa sai just suure tähelepanu osaliseks: lugu Eestist võitis USA tuntuima reisiajakirjanduse auhinna

Auhinna žürii kommenteeris Todd Pitocki võitu heal tasemel lugejasõbralikult kirjutatud tekstiga, Eesti vastu huvi tekitamise ning kasuliku info andmisega. „It no doubt piqued the curiosity of readers to no end. Estonia? Some readers may never have thought of Estonia until now. Tucked in the entertaining story was real travelogue information about a destination few readers have seen in a guidebook. Now they are ready to go," seisis otsuses.