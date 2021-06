VIDEO | Eesti edulugu nüüd filmilinal: vaata, mis nipiga teeb üks väikeriik võimatu võimalikuks

Filmi tellijaks on EASi turismiarenduskeskus, autorid Kaidi Klein ja Hermes Brambat. Seda levitatakse rahvusvaheliselt, et rääkida Eesti tippsündmustest ning kutsuda siia uusi korraldajaid ja külalisi, tõestades, et vastutustundlik ürituskorraldus on vägagi võimalik.

Vaata filmist, kuidas kriis tõi Eesti pildile kui tipptasemel rahvusvaheliste ürituste korraldajariigi:





“Eelmine aasta näitas, et kui muu maailm oli lukus, suutsid eestlased ometigi edukalt suursündmusi korraldada,” ütles EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik. Lepiku sõnul on rahvusvahelise edu taga Eesti sündmusekorraldajate kiire kohanemisvõime, mis sai rahvusvaheliselt hästi nähtavaks just kriisiajal. “Heaks näiteks on WRC Rally Estonia, mis saavutas mullu suvel pea sajaprotsendilise maskikandmise hoolimata sellest, et Eestis maskikohustusest veel ei räägitud. Samuti kokkade maailmameistrivõistlus Bocuse d’Or, mille kontinentide voorudest toimus vaid üks ja nimelt Tallinnas, tuues Eestile tipptasemel gastronoomiamaa kuulsust,” iseloomustas Lepik.

Eesti sündmuste saavutusi selgub filmist “Estonia — making the impossible possible” ridamisi. Ironman Estonia juht Ain-Alar Juhanson toob välja kõneka fakti, et ka Ironmani võistlusi toimus 2020. aastal maailmas ainult kaks, millest üks peeti Eestis. WRC Rally Estonia pidi võistluse korraldama tundmatus olukorras kõigest 63 päevaga. Lühim korraldusaeg WRC ralli ajaloos, 4000 korraldusega seotud väliskülalist ja kokku 16 000 pealtvaatajat, kelle suunamine võistlusel oli detailideni läbi mõeldud — ja tulemuseks üks suuremaid rahvusvahelisi üritusi koroonaajal. “Meile on omane lülitada välja emotsioonid, lülitada sisse pragmaatiline mõttelaad ja probleemid lahendada, selle asemel et nende üle kurta,” selgitab Eesti üritusekorraldajate edu Tallinn Music Weeki looja Helen Sildna.