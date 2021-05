Aegna, Naissaar ja Prangli – veeda päev saarel ning õhtuks koju tagasi

Tallinnast ca tunni sõidu kaugusel on saared, kuhu on lihtne pääseda: Tallinnast Aegnale ja Naissaarele saab linnast liinilaevadega suvehooajal, Viimsis asuva Leppneeme sadama ja Prangli vahel on aastaringne laevaliiklus, kirjutab Puhka Eestis