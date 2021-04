Milliseid turismiatraktsioone on Eestis seigeldes turvaline külastada ja kus tasub ööbida? Orienteeruda saad märgiste abil

Sellise märgise saavad taotleda kõik vastutustundlikud majutus- ja toitlustusasutused, muuseumid ja turismiatraktsioonid, konverentsi- ja seminaripaigad ning sündmused, mis kinnitavad, et täidavad kõiki terviseameti poolt ette nähtud juhiseid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Eesmärk on tagada ohutus nii külastajatele kui ka töötajatele.

Märgisega liitunud asutustes võid olla kindel, et:

nende töötajad ei tule haigustunnustega tööle.

töötajad desinfitseerivad järjepidevalt käsi ja hoiavad puhtust.

töötajad informeerivad kõiki külastajaid COVID-19 käitumisjuhistest.

siseruumides saavad teenindajad ja külalised hoida distantsi.

desinfitseerimisvahendid on kõigile kättesaadavad.

töötajad jälgivad külalisi ning vajadusel saadavad haigustunnustega inimese koju.

pinnad, millega haigussümptomitega inimene kokku puutus, puhastatakse hoolikalt.

seal ei müüda joobestunnustega inimestele alkoholi ning liigjoobes isikul palutakse lahkuda.

siseruume õhutatakse pidevalt.



Lisaks peavad märgise saajad läbima Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu koolitusprogrammi.

Märgise saamine tähendab järjepidevat tööd, sest reeglite rikkumise korral kaotab teenusepakkuja õiguse silti kasutada. Kuna märgise annab välja piirkonda esindav turismiarendamise ühendus, võivad sildid üle Eesti visuaalselt erineda, sõnum nendel on aga ühtne: “Siin on turvaline” või “You are safe here”.

Tänaseks on märgisega liitunud erialaorganisatsioonidest Maaturism, Toidutee, Kultuuritee, Eesti Peakokkade Ühendus ja Eesti Spaaliit; turismipiirkondadest Pärnu, Tartu, Ida-Virumaa, Visit Peipsi, Järvamaa, Põltsamaa, Põlvamaa, Saaremaa, Setomaa, Võrumaa, Lahemaa, Lääne-Virumaa, Rakvere, Raplamaa, Läänemaa.

Otsi asutustest desojaama



Üle saja turismiasutuse said endale uued desojaamad sõnumiga ”Puhka Eestis”. Need asuvad sissepääsude juures, et külastajad saaks esimesel võimalusel käed puhtaks teha.

Eesti on olnud suurürituste korraldamise tõmbekeskus