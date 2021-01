VIDEO | Visit Estonia debüüt TikTokis on pannud kogu maailma koroonapiirangute keskel Kaera-Jaani uusversiooni vihtuma

„TikTok ei ole ju ostetud sisuga, vaid levib viraalselt – kui on tore sisu, tore tants, siis sealt ta niimoodi levima läheb – seetõttu me loodamegi selle kampaaniaga saada tähelepanu ja inimesi aktiivselt Eestit ja #kaerajaaningut ja meie kultuuri ka natuke tutvustama,” lisas Lepik. 22. detsembril alguse saanud kampaania kestab 31. jaanuarini ning parimale Eestit tutvustavale tantsule on ka auhind, milleks on kolmepäevane puhkus kuuele Eestis.

Põhimõte on siis selles, et Kaera-Jaani uusversiooni tantsitaks äratuntavates kohtades üle Eesti. Oma #kaerajaaningu videoga tuli välja näiteks ka Tartus asuva Eesti Rahva Muuseumi kollektiiv . Erinevate kampaania käigus valminud videotega saab tutvuda Visit Estonia TikToki kanalil .

Tema sõnul on TikTokis ligi 800 miljonit kasutajat ning tegu on ühe enim, üle 2,5 miljardi korra alla laetud äpiga maailmas. „Näha on, et seal on ennekõike noored. Seejuures 40% TikToki kasutajatest on vanuses 16-24 ja nemad on selline sihtgrupp, kelle jaoks info ja inspiratsiooni saamine lähtub põhimõttest social first (sotsiaalne ennekõike – e.k). Ehk oma peamise info ja inspiratsiooni nad saavadki TikTokist,” kirjeldas Lepik.

„Eks me jälgime kogu aeg, kus on meie tulevased potentsiaalsed reisijad. Oleme hästi tugevalt oma auditooriumi kasvatanud nii Instagramis kui Facebookis – sotsiaalmeedias on meil kokku ligi pool miljonit jälgijat –, aga näha on, et TikTokis on tekkimas täiesti uus, noorte reisijate grupp,” rääkis EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik, miks otsustas Visit Estonia eelmise aasta lõpus TikToki debüüdi ette võtta.

„Praegu on läinud väga toredasti,” kiitis Lepik. Nimelt on Visit Estonia TikToki kontol juba üle tuhande fänni, laekunud on üle 100 tantsu Eesti eri paikadest ning #kaerajaaning kampaania postitusi on TikTokis kokku vaadatud üle 900 000 korra. „Nii et ta levib hoogsalt ja heameelega paneme teda veelgi hoogsamalt levima, sest kampaania juba jaanuari lõpus lõpeb,” lisas Visit Estonia juht.

Vaata ka juuresolevat #kaerajaaningu õpetusvideot!

Ka märkis Liina Maria Lepik, et kuigi hashtag’iga #travel postitusi leiab TikToki keskkonnast ohtralt, on siiski vähesed riigid seda kanalit enda turundamisel turismisihtkohana kasutanud. „Me teame, et Visit London on ühteist katsetanud ja ka Šveits – küll veidikene teistsugustes formaatides –, aga seda pole praegu väga proovitud, kuigi reisimine kui selline on väga populaarne,” sõnas ta.

Seda, mis saab olema Visit Estonia järgmine postitus TikToki kanalil, Lepik veel öelda ei osanud. „Üks samm korraga, hetkel on veel need asjad mõtete tasandil. See on väga hea potentsiaaliga kanal ja start on olnud väga meeldiv – eks toimetame edasi, et see nii ka jääks. Võtame seda väga suure hasardiga,” lausus ta.

Visit Estonia pälvis ka kevadel laialdast positiivset tähelepanu sotsiaalmeedias. Koroonapandeemiast põhjustatud kriisi alguses märtsis oli Visit Estonia esimeste seas, kes julges Twitteris välja tulla turismiarenduskeskuste tegevuse eesmärgile vastupidise visit later, stay home (külasta hiljem, püsi kodus – e.k) sõnumiga. Postitus sai orgaaniliselt, ilma igasuguse makstud levita üle kolme miljoni näitamise ning väga paljud seda näinud ütlesid, et Eesti on nende esimene valik, kui reisimine taas võimalikuks saab.