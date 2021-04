Eesti turismisektori eestkõnelejad: me tuleme sellest kriisist välja, sest meil on nii palju pakkuda

Infopäeval saab esimesena sõna Eesti Vabariigi ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister Andres Sutt, kes alustuseks nendib, et kindlasti on olukord turismisektoris väga-väga raske ja loomulikult kõik ootavad, millal ometi sektor taastuma hakkab.

Sutt toob välja oma isikliku kogemuse välismaal elanud ehk võrdlusmomenti omava inimesena ja rõhutab, et meil on Eestis väga palju pakkuda. "Meil on pakkuda maailmatasemel turismiteenus," on minister kindel.

Sutt arvab, et tuleme kriisist välja tugevamana, kui varem. "Vaadates viimaste nädalate trendi, kus nakatumisnäit on langenud, lootus kasvab. "Me pole veel metsast väljas, aga päikesepaisteline lagendik juba paistab," loob minister ilusa kujundi.

Minister paneb ka kõigile inimestele südamele end niipea vaktsineerida kui võimalik, sest ainult nii saame võimalikult kiiresti turismisektorile elu sisse puhuda.

Järgmisena saab infopäeval sõna EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik, kes samuti alustab oma ettekannet lootusrikkal noodil, et keeruline periood tuleb üle elada ja küll head ajad tulevad tagasi.

Liina Maria Lepik rõhutab, et EASi turismiarenduskeskus on jätkuvalt optimistlik, kohanev ja teeb plaane. "Oleme usus, et igasugune plaan on parem kui plaanitus. Arendame strateegiaid, et olla õigel ajal valmis tegutsema."

Turismiarenduskeskuse direktor toob sarnaselt ministrile välja Eesti tasemel turismiteenuse. "Eesti on pisike, aga väga vaheldusrikas. Kasutame seda ära," ärgitab Lepik turismiettevõtteid kliendile mitmekülgset teenust pakkuma.

Lepik lõpetab oma ettekande kokkuvõttega, et ootame normaalsust, aga ärgem unistagem sellest normaalsusest, mis oli, vaid paremast ja targemast normaalsusest. "Kui kriisi ajal tehakse õigeid otsuseid, järgneb pärast kriisi kasv," on Lepik kindel.

