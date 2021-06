Suur tunnustus Eestile: Heili Klandorf-Järvsoo valiti Euroopa Turismikomisjoni Turundusgrupi esimeheks

„Ma olen väga tänulik usalduse eest ning püüan olla turundusgrupi täidesaatvale üksusele heaks partneriks ning aidata oma teadmistega nii nagu oskan. Ennekõike pean seda aga suureks tunnustuseks EASi turismiarenduskeskuse (välisturgudel Visit Estonia) meeskonnale, kelle viimaste aastate tegemised on ilmselt hästi silma torganud. See tähendab, et meie turunduspädevust, -teadmisi, -leidlikkust ning -tegevusi hinnatakse kõrgelt ja just see on minule kui selle valdkonna juhile Eestis äärmiselt rõõmustav,“ kommenteeris Klandorf-Järvsoo.

„Heili ja Visit Estonia turundusmeeskond on olnud aastaid Euroopa Turismikomisjoni Turundusgrupi väga aktiivne liige. Heili nimetamine Turundusgrupi esimeheks on loomulik samm edasi. Olen veendunud, et Heili mitmekesine töökogemus lisab Euroopa Turismikomisjoni tegevustele suurt väärtust ning anname Heili juhtimisel endast parima Euroopa reisimise ja turismi taaskäivitamisel,“ ütles Miguel Gallego, ETC täidesaatva üksuse turundus- ja kommunikatsioonijuht.

ETC Turundusgrupi aseesimeheks valiti Maria Elena Rossi, kes on Itaalia riikliku turismiagentuuri (Agenzia Nazionale Turismo of Italy) turunduse ja müügiedenduse direktor.

Euroopa Turismikomisjon (European Travel Commission / ETC) on 1948. aastal loodud ainulaadne turismivaldkonnas tegutsev ühendus, mis esindab Euroopa riikide riiklikke turismiorganisatsioone. ETCsse kuulub 32 täisliiget ehk riiklikku turismiorganisatsiooni ja 15 turismiga seotud assotsieerunud liiget. Eesti on Euroopa Turismikomisjoni liige alates 1998. aastast.