Uus hooaeg on juba avatud: vaata, millised on kaunimad grillimiskohad üle Eesti

Kauneid puhkepaiku ja matkaradu on Eestis teadagi mitmeid. Siit saab üle-Eestilise ülevaate, kuhu see suvi võib oma grillimis- ja reisiplaane teha.

Põhja-Eesti



Tallinnast läände jääval Leetse paekaldal on võrratud vaated: varakevadel voolavad astangult alla joad ja mõnes kohas on amfiteatri kujulised istumiskohad vaatega Lahepere lahele. RMK Leetse telkimisalal on 5 lõkkekohta.

Mandri-Eesti kõige põhjapoolseimas punktis asub Purekkari neem - 1,5 km pikkusel kivisel ja rändrahnuderohkel rajal on telkimisplats ja piknikupidamiseks kõik vajalik olemas. Neeme lõpeb väikese saarega, kuhu pääseb vaid siis, kui meri on madal.

Liikudes ida poole, jääb ette Tudu lõkkekoht maalilise rabajärve kaldal Lääne-Virumaal. Piknikuala on varustatud grilli ja tualetiga. Ööbimiseks on isegi metsaonn, mida saate tasuta kasutada. Seal on ujumisala ja laudteega kulgev rada, mis sobib hästi ratastooli või lapsevankri jaoks.

Ida-Virumaa

Mitmed hästivarustatud ja ilusa looduse keskel asuvad lõkkekohad on ka Ida-Virumaal. Narva spordi- ja puhkealal Äkkekülas saab aktiivselt veeta aega nii suvel kui ka talvel. Terviserajad, mida ümbritsevad männi- ja sarapuumetsad, sobivad ideaalselt talvel jalutamiseks, sörkjooksuks, rattasõiduks ja suusatamiseks. Lastega peredele on olemas lõkkekohad, discgolf ja mänguväljak.

Omanäolisemaid paiku on kindlasti Aidu karjäär ja sealne matkatee. Kui Aidus kaevandus suleti, täitus ala tasapisi veega. Nüüd avaneb seal vaatepilt, kus kunagised karjääri viivad autoteed vette sumbuvad. Pikkade, sirgjooneliste karjäärijärvede vesi on helesinine ja läbipaistev, näha võib uppunud metsatukka. Rändaja teele jääb Aidu-Nõmme puhkekoht, kus saab süüa valmistada ja puhata.

Ida-Virumaa kandis liikudes võib läbi astuda Iisaku mäelt (tuntud ka kui Tärivere mägi), mis on sealkandis kõrgeim looduslik tipp. Seal on vaatetorn, terviserajad ja puhkekohad katusealune laud pinkidega, grilli- ja telkimispaik.

Järvamaa