Ootamatu tunnustus: maailma vägevaim väljaanne New York Times soovitab turistiuputuse eest pageda just sellesse Eesti linna

Leigh leiab, et eesti inimesed on rõõmsad ja muretud ning toob välja, et võrreldes Skandinaavia naaberriikidega on siin kõik poole hinnaga. Mees veetis Viljandis päevi, käis ka Soomaal kanuutamas ja suitsusaunas ning lendas tagasi Ameerikasse puhastunud hingega.