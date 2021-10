Kuidas saada lõke põlema praegusel märjal aastaajal? Appi tulevad tampoon, sokk ja piirituselapp

Loomulikult on tule süütamiseks ka paremaid vahendeid, kuid alati ei pruugi neid käepärast olla. Sestap on oluline teada alternatiive. Ja mitte ainult teada, vaid ka kasutama õppida.

Tampoon

Vahest kõige lihtsamini saab tule üles tampooniga. Või meigieemalduspadjaga. Sest koosnevad need ju enamasti puuvillast. Ja puuvill teatavasti on väga kergesti süttiv materjal.

Loomulikult kerkib siinkohal esile küsimus, kust kohast matkal olles see tampoon võtta? Noh, kui te olete suurema seltskonnaga ja seal seltskonnas on ka naisterahvaid, siis küllap te leiate ka tampooni. Kui te aga olete meessoost ning viibite looduses üksi, siis on teil tule tegemiseks mõistlik mõni teine viis selgeks õppida.

Igatahes, tampoon või meigieemalduspadi olemas, harutage see lahti nii, et tekiks selline õhuline nutsak. Võite kindel olla, et see süttib ka kõike väiksemast sädemest. Nüüd peate lihtsalt välja mõtlema, kuidas sädet tekitada.

Piirituselapp

Ka käte puhastamiseks ning desinfitseerimiseks mõeldud piirituselapiga saab väga lihtsalt tuld süüdata. Eeldusel muidugi, et te olete taibanud selle kaasa võtta. Ja miks te ei peaks olema? Näiteks oma esmaabipaunas.

Võtke lapp pakendist välja, voltige lahti ning kägardage hooletult kokku ja andke tuld. Kui tegutsesite piisavalt kiiresti, saite juba esimesel katsel leegi kätte. Kui jäite natuke mökutama, jõudis etanool tõenäoliselt juba ära aurata ning teie pingutused ei kandnud vilja. Peate alustama kogu protsessi algusest või leidma mõne teise meetodi.

Sokk

Aga nüüd kujutage ennest olukorda, kus teil on süütamiseks paberit. Aga ei ole tikke. Ent on tulepulk. Kuidas sellises olukorras tuli üles saada? Arvestades, et paberit tulepulgaga süüdata on suhteliselt keeruline, et mitte öelda võimatu. Rahu. Vaadake oma jalgu. Mis te näete? Tõenäoliselt saapaid või muid jalavarje. Väga hea. Harutage nöörid lahti ning eemaldage jalavari. Kui te nüüd näete sokki, on päev päästetud.